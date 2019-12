Dez maiores nomes do esporte em 2019

14:59 Net Esportes 0 Comments

Chegamos ao final de mais um ano e chegou o momento de escolher os dez maiores nomes do esporte em 2019. O tradicional Prêmio Net Esportes de melhores do ano elege seus contemplados mais uma vez com grande dificuldade em meio a tantos feitos grandiosos. Resumir a lista em apenas dez nomes tem se tornado uma tarefa árdua, tornando assim indispensável uma observação final com várias menções honrosas. Mais impossível que isso é ordenar a lista e definir quem fica em primeiro lugar. E mesmo sem Olimpíadas e Copa do Mundo o esporte se mantém extremamente agitado e com acontecimentos de gigantesca grandeza, afinal tivemos Copa do Mundo no futebol feminino. Então, sem mais delongas, vamos a lista dos dez maiores nomes do esporte em 2019 e com o ganhador do prêmio Net Esportes de melhor do ano, que neste ano pela segunda vez na história é uma ganhadora.





1. Megan Rapinoe

FUTEBOL

SAIBA MAIS A Copa do Mundo do futebol feminino ainda não se equivale a do masculino, mas aos poucos as meninas estão chegando lá. Em 2015 os Estados Unidos foram campeões, e aqui neste blog Carli Lloyd marcou presença entre os dez maiores nomes do esporte naquele ano. Agora, derrotando a Holanda na final, os Estados Unidos são campeões mais uma vez, sendo que dois nomes acabaram se destacando. Uma delas é Alex Morgan, que foi sensacional e artilheira, mas faltou um pouquinho mais perto de sua companheira de equipe. Megan Rapinoe, com seu visual diferente e seu discurso contra o preconceito e a desigualdade entre homens e mulheres foi muito marcante neste ano. Ela também foi artilheira com 6 gols e ainda acabou sendo eleita a melhor jogadora do Mundial feminino de futebol, mas a revolução que causou falando pode ser considerada maior até do que ela fez ogando, mesmo que jogando também tenha sido excepcional. Por isso ela ficou na primeira posição do prêmio Net Esportes de melhores do ano de 2019.





2. Kawhi Leonard

BASQUETE (NBA)

SAIBA MAIS A história de Kawhi Leonard em 2019 começou na verdade em 2018. Ela é tão incrível que faltou muito pouco para não colocá-lo na primeira posição. O jogador foi campeão da NBA com o San Antonio Spurs em 2014, então quatro anos depois o Toronto Raptors resolve contratá-lo em uma negociação envolvendo DeMar DeRozan, que foi para o Spurs. O Toronto estava nos últimos anos "quase lá" na final, e neste ano com Leonard foi além. A equipe conseguiu finalmente vencer seu primeiro título na NBA graças a ninguém menos que ele mesmo: Kawhi Leonard. A cesta monstruosa no estouro do cronometro do jogo sete contra o Philadelphia e a atuação nas finais que lhe renderam o título de MVP foram apenas detalhes nessa conquista extraordinária para todo o país do Canadá. Um restaurante canadense chegou até a oferecer-lhe comida grátis para os resto de sua vida se ele continuasse jogando pelo Raptors, mas ele foi embora. Esse ano foi único para o Toronto e tudo graças a Loenard, por isso ele é o segundo colocado na lista dos maiores nomes do esporte em 2019.





3. A dupla Tom e Bill

FUTBOL AMERICANO (NFL)

SAIBA MAIS O quarterback Tom Brady é um jogador extraordinário com uma história incrível no futebol americano da NFL, e ainda é casado com a Gisele Bündchen. Parece até que ele "não precisa de mais nada", mas aos 42 anos de idade ele segue imparável e imbatível. E em 2019 não foi diferente, com mais um título de campeão do Super Bowl, o sexto de sua modesta coleção. Muitos poderão dizer que foi só mais um ano de rotina na carreira deste célebre jogador, porém devemos lembrar que sua carreira começou no ano 2000 e, mesmo que tenha muitos triunfos, em quase 20 anos o número de fracassos é maior considerando que só a taça interessa. E se for a sexta taça interessa mais ainda, pois ele se iguala a uma outra lenda dos esportes americanos: Michael Jordan. Brady não para, renovou o contrato por mais alguns anos e talvez ainda possa ganhar mais alguns títulos, e tudo graças a um outro nomes que completa esta equação complexa, e este nome é Bill Belichick, o técnico que esteve ao lado de Brady em cada uma das seis conquistas que tiveram com o New England Patrots, por isso a dupla Tom e Bill está entre os dez maiores nomes do esporte em 2019.





4. Tiger Woods

GOLFE

SAIBA MAIS Durante alguns anos essa lista se alternou entre fatos marcantes do esporte no ano e também personagens emblemáticos de cada ano, que fizeram alguma coisa marcante além de terem sido vitoriosos em suas modalidades. Um dos exemplos é John Isner e Nicolas Mahut que venceram o prêmio de melhores do ano sem terem sido campeões e sim por terem proporcionado um momento épico de realizar o jogo mais longo na história do tênis. O mesmo já aconteceu com Tiger Woods, que foi o grande nome do esporte também no ano em afundou na sua carreira gloriosa por causa do escândalo sexual que havia se envolvido. Alguns anos depois ele voltou para a lista entre os dez apenas por ter voltado a vencer um torneio. O mesmo aconteceu esse ano, mas desta vez é um pouco diferente. Quando estava no topo do mundo, ele tinha apenas um grande objetivo de bater o recorde de maior vencedor de torneios Major´s que é de Jack Nicklaus, faltavam apenas dois, mas após os problemas pessoais ele se afundou e nunca mais venceu. Ou pelo menos nunca mais venceu até 2019, onze anos depois de sua última conquista desse patamar. Tiger Woods voltou a ser campeão do emblemático Masters de Augusta, ele voltou a ganhar um Major, e é por isso que ele está em quarto lugar na lista dos maiores nomes do esporte em 2019.





5. Caeleb Dressel

NATAÇÃO

SAIBA MAIS Talvez algumas pessoas irão perceber ao final dessa lista que nenhum nome do Mundial de Atletismo apareceu. Algum nome de destaque ou história marcante talvez possa ter passado desapercebido, mas o mesmo não aconteceu com o Mundial de Natação realizado na Coréia do Sul. É impressionante a quantidade de grandes nomes competindo em um só evento tanto no masculino quanto no feminino. Alguns nomes que já estiveram em outras listas de melhores do ano e outros que nunca tiveram uma chance. Katie Ledecky estava doente, levou só uma de ouro e duas pratas. Simone Manuel ganhou quatro de ouro e três pratas, foi incrível. Lilly King, Katinka Hosszú e Sarah Sjöström. Entre os homens o japonês Daiya Seto, o britânico Adam Peaty e claro o chinês Sun Yang. Mas desta vez ninguém superou o americano Caeleb Dressel que finalmente cravou seu nomes na história da natação. Naturalmente ele não chega a ser um Michael Phelps, mas desde Budapeste 2017 ele vem merecendo mais destaque e colocá-lo aqui talvez seja uma forma de corrigir alguma injustiça ocorrida antes. No Mundial de 2017 ele havia levado sete medalhas de ouro depois de apenas duas nas Olimpíadas do Rio 2016. Neste Mundial ele levou seis de ouro e duas de prata, é um grande nome para os Olimpíadas do ano que vem e foi um grande nome neste ano, por isso está em quinto lugar na lista do maiores nomes do esporte em 2019.





6. Washington Nationals

BEISEBOL (MLB)

SAIBA MAIS Para quase tudo na vida existe sempre uma primeira vez, e a primeira vez a gente nunca esquece. Para a equipe do Washington Nationals ficará marcado para sempre em suas memórias o ano em que eles foram campeões da temporada do beisebol da MLB pela primeira vez em sua história. Foi cogitado escolher apenas o nome de Stephen Strasburg, grande jogador do Nationals que foi eleito MVP da World Series, mas acabou por ser escolhida toda a equipe que conseguiu o título de forma épica, inusitada e inédita na histórias das finais. Foi um caminho árduo com uma classificação sofrida e um jogo de Wild Card, onde derrotaram o Milwaukee Brewers. Depois superaram o Los Angeles Dodgers e pelo título da Conferência varreram o todo poderoso St. Louis Cardinals. Temeram encontrar com o New York Yankees na grande decisão, mas o melhor time do ano sucumbiu diante do campeão de 2017 Houston Astros. O adversário tinha muito mais experiência e estava com a faca e o queijo na mão, tinham a vantagem de decidir em casa. O problema foi que nesta World Series a "casa" não serviu de nada. Nenhuma das duas equipes conseguiu vencer dentro de seu próprio estádio, e como quatro dos sete jogos foi em Houston, então quem levou a melhor foi Washington. A equipe que conseguiu o primeiro título de suas história lutando contra todos os prognósticos mereceu a sexta posição entre os maiores nomes do esporte em 2019.





7. Simone Biles

GINÁSTICA ASTÍSTICA

A maioria dos campeonatos mundiais acontecem a cada dois anos, se alternando entre um ano antes e um ano depois das Olimpíadas. O mesmo não se pode dizer do Campeonato Mundial de Ginástica Artística que só não é realizado no ano olímpico. Desta forma muitos poderão dizer que é mais fácil ganhar mais medalhas e bater recordes, mas as comparações não devem ser com outros recordes de medalhas de outras modalidades e sim com os recordes da própria Ginástica. Desta forma Simone Biles se destaca por igualar a si mesma e também por se tornar a maior vencedora da história. Fora isso também se leva em consideração que na Ginástica a cerreira dos atletas é mais curta, abreviada e eles tem que fazer tudo antes de serem considerados "velhos" para tal. Biles tem apenas 22 anos de idade e entre todos os competidores de todos os tempos, incluindo homens e mulheres, ela se tornou a maior vencedora de medalhas em Mundiais com 25, a maior vencedora de medalhas de ouro com 19. Neste ano foram cinco de ouro contra quatro do Mundial do ano passado é por isso que ela está aqui na sétima colocação da lista dos maiores nomes do esporte em 2019.





8. Egan Bernal

CICLISMO

SAIBA MAIS Uma das coisas mais interessantes de se fazer uma lista como essa é poder variar o máximo possível as modalidades esportivas e não ficar restrito apenas a uma, como é no Brasil em relação ao futebol. O ciclismo em particular tem sempre um merecido espaço, principalmente em relação às suas três maiores competições: Tour de France, Giro de Itália e Volta da Espanha. Por outro lado sabemos que o esporte vive constantemente com a sombra do doping pairando sobre suas cabeças protegidas apenas com seus capacetes coloridos. Mesmo assim alguns feitos extraordinários merecem destaques, principalmente quando acontecem pela primeira vez na história. Alguns irão dizer que o francês Julian Alaphilippe sucumbiu na reta final e deixou caminho livre. Que o cancelamento da etapa 19 foi crucial ou que Geraint Thomas poderia ter feito um pouco mais de força, mas a verdade é que Egan Bernal mereceu estar no topo da montanha e no topo do mundo. A Colômbia mereceu o ápice após tantos anos tentando com tantos grandes nomes se esforçando. Com apenas 22 anos de idade Egan Bernal é o jovem mais bem colocado e o grande campeão do Tour de France, pela primeira vez na história um sul-americano é campeões da maior competição de ciclismo do planeta, é é por isso que eles está em oitavo lugar na lista dos maiores nomes do esporte em 2019.





9. Eliud Kipchoge

ATLETISMO

Chegando ao final da lista começam a surgir alguns nomes que travaram uma grande disputa para conseguir o seu lugar de destaque. Um desses nomes é Eliud Kipchoge, campeão olímpico da Maratona das Olimpíadas Rio 2016 e detentor do recorde mundial da distância com a marca de 2:01:39, que lhe valeu uma posição entre os maiores nomes do esporte de 2018. Na ocasião foi escrito aqui que se um dia ele fizesse um tempo abaixo das duas horas seria extraordinário e lhe renderia até a primeira posição na lista. O tempo passou e neste ano ele conseguiu derrotar o relógio e se tornar o primeiro homem na história a correr uma maratona abaixo das duas horas, mas ele não está no topo da lista. Isto aconteceu porque não se tratou de uma corrida oficial, ele não estava na Maratona de Londres, nem na tão emblemática Maratona de Nova York. Não era também a Maratona de Berlin, o berço dos recordes, incluindo o seu e mais seis seguidos antes dele. Era "apenas" um evento teste, um tipo de desafio, um evento experimental correndo sem adversários e com um único propósito. Não valeu como recorde mundial oficial, mas valeu como façanha esportiva, e é por isso que neste briga acirrada Eliud Kipchoge garantiu o nono lugar entre os maiores nomes do esporte em 2019.





10. Coco Gauff

TÊNIS

Ao longo dos anos essa lista teve diversas abordagens diferentes. Algumas vezes foi feito os dez acontecimentos marcantes do ano e em outra ocasião eram "personagens do esporte". Essa variação acontecia de acordo com os eventos que haviam acontecido em cada temporada, mas com o passar do tempo e, com a inclusão desse virtual "Prêmio Net Esportes de Melhores do Ano", começou-se a dar mais ênfase aos campeões e vencedores. Mesmo assim não se pode deixar de lado as grandes histórias que vão além das conquistas, e uma delas em 2019 foi a de Coco Gauff. A jovem de tenista de apenas 15 anos de idade surpreendeu a todos no torneio de Wimbledon quando logo em sua estréia conseguiu derrotar a pentacampeã da competição Venus Williams, irmã mais nova de Serena Williams. Em seguida ainda conseguiu mais algumas vitórias até cair nas oitavas-de-final contra Simona Halep, que por acaso foi a campeã deste ano. A vitória de Gauff contra Venus causou um grande alvoroço, se tornou um dos assuntos mais comentadas, forçou a organização do torneio a mudar seus jogos para a quadra central do All England e bateu recordes de audiências na TV. Coco Gauff não foi grandiosa em termos de conquistas, mas foi sem dúvida alguma um dos maiores nomes do esporte em 2019.

Menções honrosas

O esporte tem tantas grandes competições e tantos grandes nomes que fica difícil restringir os melhores em apenas dez. Foi por isso que uma seção com menções honrosas precisou ser introduzida. Neste ano tão agitado de 2019 merece destaque também outros grandes nomes como o do técnico português Jorge Jesus. Ele foi o grande responsável por fazer o time do Flamengo, que neste ano contratou grandes jogadores, alcançar a excelência dentro de campo e conquistar os títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Ficou faltando apenas o Mundial de Clubes, vencido pelo Liverpool, para que seu lugar entre os dez pudesse ser garantido. Outro nome que merece destaque é do piloto Lewis Hamilton, mais uma vez campeão mundial de Fórmula 1 com a Mercedes e, como fizera no ano passado, mantendo o foco nas corridas finais mesmo com o título já ganho.





Tivemos também um grande ano dos tenistas Novak Djokovic e Rafael Nadal. O sérvio levou o Aberto da Austrália e o torneio de Wimbledon. Na final do torneio de Londres sofreu para derrotar Roger Federer em um quinto set longo e, sendo o suíço mais velho, seu feito de quase vencer mais uma vez talvez tenha sido mais grandioso. Já o espanhol levou sua taça de número 12 em Roland Garros e também o US Open. Cada um deles se aproxima de Federer em totais de Grand Slam e, quando isso acontecer, certamente voltam a estar entre os dez maiores nomes do esporte. Por fim vale ainda citar a esquiadora Mikaela Shiffrin que se tornou tri-campeã da Copa do Mundo de Esqui Alpino. Ela repetiu o feito de sua compatriota Lindsey Vonn, se for tetra de forma consecutiva (que Vonn não conseguiu) pode ser que entre na lista dos dez melhores de 2020, o ano que está quase chegando, e que promete ser ainda melhor no mundo dos esportes.