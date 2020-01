Calendário do esporte em 2020

O ano do esporte em 2020 trás as tradicionais competições e campeonatos anuais que estamos acostumados todos os anos. Além disso teremos os eventos sazonais especiais como o ponto alto do ano que será a realização dos Jogos Olímpicos no Japão. Teremos também a Eurocopa e mais uma Copa América, que a partir deste ano ficará sempre nos mesmos anos da Euro.





Janeiro

1 jan - Hóquei no gelo - NHL Winter Classic

5-17 jan - Automobilismo Off Road - Raly Dakar

20 jan - 2 fev - Tênis - Aberto da Austrália





Feveriero

2 fev - NFL - Super Bowl

16 fev - All-Star Game da NBA

23 fev - NASCAR- Daytona 500





Março

15 mar - Fórmula 1 - Abertura da Temporada (GP da Austrália)

26 mar - MLB - Início da temporada





Abril

9-12 abr - Golfe - Masters de Augusta

18 abr - NBA - Início dos playoffs

9-31 - Ciclismo - Giro d'Italia





Maio

2 mai - Turfe - Kentucky Derby

11-17 mai - Golfe - PGA Championship

24 mai - Automobilismo - 500 Milhas de Indianápolis

16 mai - Turfe - Preakness Stakes

18 mai - 7 jun - Tênis - Roland Garros

30 mai - Futebol - Final Champions League





Junho

6 jun - Turfe - Belmont Stakes

12 jun - 12 jul - Futebol - Eurocopa

12 jun - 12 jul - Futebol - Copa América

13-14 jun - Automobilismo - 24 horas de Le Mans

jun - NHL - Final Stanley Cup

jun - NBA - Finais

18-21 jun - Golfe - US Open

27 jun - 19 jul - Ciclismo - Tour de France

29 jun - 6 jul - Tênis - Wimbledon





Julho

16-19 jul - Golfe - The Open

24 jul - 9 ago - Jogos Olimpícos do Japão





Agosto

14 ago - 6 set - Ciclismo - Vuelta a España

31 ago - 13 set - Tênis - US Open





Setembro

10 set - NFL - Início da temporada

17 out - Triatlo - Ironman do Hawaii

20-28 out - MLB - World Series





Novembro

1 nov - Atletismo - Maratona de Nova York

15 nov - Fórmula 1 - GP do Brasil

21 nov - Futebol - Final da Libertadores da América





Dezembro

dez - Mundial de Clubes da FIFA

31 - Atletismo - Corrida de São Silvestre