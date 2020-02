Kobe Bryant no Net Esportes

O dia 26 de janeiro de 2020 ficou marcado por uma triste notícia para o mundo dos esportes. Em trágico e chocante acidade de helicóptero morreu a lenda do basquete da NBA Kobe Bryant, que estava com sua filha de apenas 13 anos, também morta junto com mais sete pessoas dentro da aeronava. No mundo inteiro e em todos os segmentos além do esporte várias pessoas se manifestaram, para muitos faltaram palavras para expressar seus sentimentos em um momento tão triste e inesperado. O mesmo acontece neste blog, onde pensei em diversos textos, mas nada que pudesse realmente expressar o que penso sobre algo tão repentino e inacreditável. Assim sendo, resolvi fazer uma homenagem ao eterno ídolo relembrando todas as vezes que ele apareceu em uma postagem por aqui. É claro que seu nome aparece em diversas postagens, mas vou relembrar apenas os textos que falam mais especificamente sobre ele.





Leia Mais Uma das primeiras vezes que seu nome apareceu por aqui foi em outubro de 2007, um post sobre uma listas de 100 nomes poderosos no esporte, onde a prioridade eram pessoas com poder de empresários, no caso. O nome de Kobe Bryant veio depois de Shaquille O'Neal, dez posições depois onde ocupou o 88º lugar.





Leia Mais Depois disso houveram várias postagens que citavam Kobe, mas elas eram sobre Shaquille O'Neal e LeBron James, além do All-Star Game. Mas em março de 2008 Kobe Bryant finalmente ganhou uma postagem que falava somente dele. O título do texto era "Show de Kobe" e falava sobre uma vitória rotineira do Los Angeles Lakers na temporada regular, destacando o fato de que Kobe havia marcado 34 pontos no jogo.





Em seguida houveram vários textos falando dos playoffs e citando seu nome entre outros grandes da época. Até que em maio de 2008 um texto com o título "Rei Kobe" e destacava detalhes que aconteceram ao longo do ano como o fato dele ter sido eleito MVP da temproada regular. Além disso aquele dia marcava também o retorno do Los Angeles Lakers em uma final da NBA que não vinha desde 2002. Leia Mais





Leia Mais No mê de agosto de 2008 saímos um pouco da NBA para falar do basquete americano nas Olimpíadas que tem uma história incrível. Após o famoso Dream Team de 1992, os americanos perderam a medalha de ouro alguns anos depois e, nesta Olimpíada de Pequim, eles voltaram a ganhar. Kobe Bryant era um dos destaques da equipe e brilhou muto naquele ano.





Leia Mais Aqui destaco uma postagem sobre LeBron James em um acontecimento que se tornou rotina na NBA. O texto fala sobre o fato de LeBron, que na época ainda jogava no Cleveland Cavaliers, ter alcançado os 11 mil pontos na NBA, se tornando o mais jovem jogador a alcançar essa marca e superando Kobe Bryant que era o mais jovem até então. Sempre que LeBron se tornava o mais jovem a superar uma marca ele passava Kobe. No sábado, um dia antes de Kobe Bryant morrer, LeBron o ultrapassou no total de pontos marcados na história, se tornando o terceiro maior cestinha de todos os tempos e deixando Kobe em quarto. Em suas últimas palavras no Twitter Kobe parabenizou e elogiou Lebron pelo feito.





Leia Mais Em fevereiro de 2009 um dia histórico para Kobe Bryant que conseguiu a incrível marca de 81 pontos no mesmo jogo, e isso aconteceu dentro do Madison Square Garden, em Nova York. "Noite mágica".





Leia Mais No mês de fevereiro de 2009 o destaque do All-Star Game era o reencontro de Kobe e Shaq que não jogavam juntos desde 2002.





Leia Mais O mês de junho de 2009 marcou mais um dia de glória para Kobe Bryant e o Los Angeles Lakers que conseguiram mais um título da NBA, mais uma vez com o técnico Phill Jackson depois de ter perdido para o Boston Celtics no ano anterior.





Leia Mais em janeiro de 2010 foi o dia do Lakers ir à Casa Branca por ter sido campeão da NBA. Barack Obama não poupou elogios e para Kobe Bryant ele disse - "Foi um dos melhores que já vi".





Na postagem sobre o título de 2010 o destaque maior era para Phill Jackson, falando sobre um possível terceiro título seguido que acabou não vindo, afinal o técnico sempre ganhava de três em três, fosse com o Chicago Bulls ou com o próprio Lakers. Mesmo assim Kobe Bryant foi citado várias vezes porque era sem dúvida alguma o principal nomes da equipe e o principal jogador responsável pela conquista. Leia Mais





Leia Mais No All-Satr Game de 2011 Kobe Bryant foi o MVP.





Leia Mais No mês de maio de 2011 mais uma lista com destaque para atletas que estava entre as 100 celebridades mais poderosas do mundo, fazendo uma "mini" lista dos mais poderosos do esporte. Kobe Bryant ficou na posição 14, sendo o terceiro entre os esportistas.





Leia Mais Em uma famosa postagem anual deste blog Kobe Bryant apareceu na segundo posição entre os dez atletas mais bem pagos do mundo.





Leia Mais Em especial de Dia dos Pais colocamos um destaque para Kobe Bryant com seu pai Joe, que também foi jogador de basquete. é muito triste pensar que ele morreu com sua final de 13 anos no acidente.





Leia Mais Em fevereiro de 2012 uma postagem muito criativa que fiz sobre o All-Star Game fazendo uma comparação com a entrega do Oscar que acontecia no mesmo dia. Alguns anos mais tarde Kobe Bryant ganharia o Oscar de verdade por um curta-metragem de animação. No jogo deste ano ele superou a marca de Michael Jordan em número de pontos marcados no Jogo das Estrelas. Ele não levou MVP, mas levou o prêmio de "melhor ator coasjuvante".





Leia Mais Depois do quinto título de Bryant, o Lakers entrou em uma decadência profunda que só saiu recentemente com a chegada de LeBron James ao time. Em 2012 eles perderam todos os jogos de temporada regular e sobrou até para o Kobe Bryant.





Leia Mais O dia que Kobe Bryant chegou aos 30 mil pontos na carreira contestamos o fato de que ele jogou muito mais vezes que os outros para alcançar o feito. Mesmo assim o texto exalta sua grandiosidade e conquistas que teve ao longo dos anos.





Leia Mais Em abril de 2016 foi a sua despedida do basquete e fiz questão de escrever um texto em sua homenagem. Uma das palavras mais usadas foi "adeus", mas era apenas um adeus das quadras e não um adeus da vida como ocorreu ontem fatidicamente.





Kobe Bryant foi uma estrela que brilhou na NBA e agora, ao lado de sua filha, será uma estrela que brilhará eternamente no céu. Obrigado Kobe.