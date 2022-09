Roger Federer aqui no Net Esportes

O tenista suíço, considerado por muitos como o maior de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria aos 41 anos de idade. Grande parte de sua história foi registrada aqui nesse blog e agora vamos relembrar algumas delas. É quase impossível colocar todos esses momentos aqui agora, pois a nossa cobertura foi tão enorme quanto a grandiosidade de sua longa e brilhante trajetória dentro das quadras, mas vamos tentar pelo menos lembrar dos principais e mais marcantes desses momentos inesquecíveis.A primeira vez que Federer teve seu registro aqui no Net Esportes foi em 2007, ano de estreia do blog, com um registro sobre seus título no Masters Series de Cincinnati, onde derrotou na final o tenista James Blake. A vitória já marcava a conquista de número 50 do tenista que na ocasião já era um jogador de grande destaque no circuito. Em seguida, após um registro durante o US Open, veio a primeira grande postagem em setembro de 2007 com a vitória na final do US Open sobre Novak Djokovic. Já naquela ocasião Federer alcançou seu 12º título de Grand Slam e estava- título da postagem que ainda era o recordista com 14.Emde novembro de 2007 foi registrado a vitória de Federer na Masters Cup de Xangai com direito a show em quadra, a consolidação do número um do mundo e prenúncios de que um dia seria considerado o melhor de todos os tempos. As coisas mudaram, no entanto, emquando Federer perdeu de Djokovic na semifinal do Aberto da Austrália. E seguiu como um ano complicado, principalmente quando aconteceu a, a grande final do Wimbledon 2008, um jogo épico de quase cinco horas de duração sem contar as paradas por causa da chuva e que teve Rafael Nadal como grande campeão.O ano de 2008 não estava totalmente perdido, pois emele conquistou o torneio do US Open novamente. Em janeiro de 2009 Federer voltou a perder de Nadal na final do Aberto da Austrália e perdeu ali a chance de igualar Sampras, dando ao post o título de. Mas esse ano de 2009 não seria tão ruim como 2008 e com Nadal meio lesionado em Roland Garros ele aproveitou alcançar, conquistando pela única vez na sua carreira o Aberto da França.E após igualar Sampras com 14 título de Grand Slam, Deferer já o superou em seu reduto favorito, sendo campeão em Wimbledon, pois o americano estava nas tribunas do. O ano de 2009 acabou sendo tão bom que Federer entrou em nossa lista de. Em junho de 2010 a postagemmostrou como a carreira de Federer poderia ter sido ainda mais gigantesca se não fosse Rafael Nadal, quem sempre o derrotou em Roland Garros.Roger Federer voltou a conquistar o torneio de Wimbledon em 2012 e isso resultou na postagem. O blog entrou em um ritmo de menos postagens nos anos seguintes, mas em julho de 2015 foi publicadodestacando a derrota de Federer na final de Wimbledon aos 34 anos, sua décima final na grama sagrada de Londres. A carreira do suiço, no entando, ainda não estava acabada pois aos 36 anos ele foi campeão do Aberto da Austrália e ganhou seu registro por aqui emUma das últimas postagens sobre Roger Federer foiquando ele, Nadal e Djokovic estavam empatados com vinte títulos de Grand Slam cada um julho de 2021. E assim foi a história de Roger Federer, um gigante do tênis, um dos maiores de todos os tempos, um tenista que jogava um tênis impressionante, que parecia não suar e fazer tudo com um grande simplicidade, era como se ele tivesse nascido para isso e feito com peRFeição. A história talvez tenha colocado os outro dois gigantes Nadal e Djokovic junto com Federer justamente para evitar que Federer tirasse totalmente a graça do negócio ganhando tudo, mas mesmo com eles ele ganhou muito mais do que muitos pudessem imaginar.